На Западе рассказали о проблемах США из-за затягивания конфликта на Украине

The Hill: затянувшийся конфликт на Украине истощает военные возможности США

Обозреватель западного издания The Hill Брахма Челлани рассказал о проблемах, которые возникли у США из-за затягивания конфликта на Украине. По его словам, он истощает американские военные возможности, которые необходимы для геополитического противостояния в других регионах.

«Изматывающий характер украинского конфликта показывает, что он зашел в тупик на поле боя. Углубление участия Америки может только истощить ее военные возможности», — отметил колумнист.

Челлани добавил, что это может подорвать мощь США в Индо-Тихоокеанском регионе. Он указал, что продолжение боевых столкновений на Украине продемонстрировало уязвимости Запада, а Соединенные Штаты в попытке обескровить Россию опустошили свои склады с оружием.

По мнению обозревателя, естественным следствием военного тупика на Украине должны стать дипломатические переговоры по прекращению огня, в противном случае страна будет окончательно разрушена.

Ранее конгрессмен Майк Куигли заявил, что США и западные союзники Киева все чаще получают плохие новости с фронта от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

