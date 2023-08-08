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18:51, 8 августа 2023Мир

В Конгрессе США рассказали о плохих новостях с фронта из Украины

CNN: конгрессмен Куигли сообщил о плохих новостях с фронта от ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США и западные союзники Киева все чаще получают плохие новости с фронта от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сообщил конгрессмен Майк Куигли.

«Мы получаем плачевные отчеты. Нам постоянно напоминают о сложностях», — прокомментировал парламентарий полученную от украинского руководства информацию. По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ является «самым сложным временем в ходе этого конфликта».

Как отметил другой источник CNN в западных дипломатических кругах, украинская армия за два месяца не смогла преодолеть даже первую из нескольких линий российской обороны. «Если они продолжат бороться еще несколько недель и не достигнут никаких результатов, то какие гарантии, что у них вообще что-то получится», — сказал он.

Ранее издание Newsweek писало, что неудачное контрнаступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

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    Алевтина Запольская
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