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16:06, 8 августа 2023Бывший СССР

Зеленский переговорил с премьер-министром Нидерландов

Президент Украины Зеленский созвонился с премьер-министром Нидерландов Рютте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил премьера за присоединение Нидерландов к совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили будущие гарантии безопасности для Украины в рамках Совместной декларации, в основе которых должна быть ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский лидер рассказал Рютте о ситуации на фронте и проинформировал об актуальных потребностях Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщил, что королевство уже предоставило Украине военную помощь на 1,9 миллиарда евро. В поставки входили оружие, боеприпасы, транспортные средства и суда, оборудование для разминирования, мосты, топливо, медикаменты и пайки.

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    Алевтина Запольская
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