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14:37, 8 августа 2023Мир

Стал известен уровень поддержки мятежников в Нигере

Economist: около 80 процентов населения Нигера поддержали военный переворот

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Около 80 процентов жителей Нигера поддерживают мятежников, совершивших военный переворот в стране в конце июля. Об этом стало известно из опроса, проведенного для журнала The Economist компанией Premise Data.

Всего 78 процентов респондентов поддерживают действия хунты, а еще 73 процента считают, что она должна оставаться у власти «в течение длительного периода» или «до проведения новых выборов». Кроме того, опрос раскрыл, что подавляющее число нигерцев — 54 процента — не поддержали вмешательство региональных или международных организаций в дела страны.

Только 16 процентов опрошенных согласились бы на вмешательство США, еще 14 процентов — африканских стран. Масштабы тех, кто готов поддержать вмешательство в дела страны России, также достаточно велики — 50 процентов опрошенных. При этом они рассчитывают, что Москва или ее представители встанут на сторону мятежников.

При этом пока что открыто заявили о желании ввести в страну силы заявили только представители западных стран Африки.

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    Виктория Кондратьева
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