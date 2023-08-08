Развеян миф об опасном веществе в популярных обезболивающих таблетках

Производители опровергли информацию об оксиде графена в таблетках нурофена

В сети распространилась информация о том, что в популярных обезболивающих и противовоспалительных таблетках содержится опасное вещество. Производители препарата опровергли тиражируемые сведения и развеяли данный миф.

Указанные сообщения начали распространяться в соцсетях по всему миру еще в марте прошлого года. Один из подобных постов был опубликован в Telegram-канале «Россия на игле». В публикации утверждалось, что в препарате «Нурофен» якобы присутствует оксид графена — химическое соединение, которое оказывает крайне негативный эффект на организм человека, окисляя его, разрушая иммунную систему и вызывая неврологические проблемы, онкологию, болезни сердца, легких и почек.

В качестве подтверждения к посту была прикреплена видеозапись — на ней неизвестная женщина, чей голос слышен за кадром, заявляет на английском языке, что указанное вещество в таблетках замаскировано под чернила. По ее словам, об этом свидетельствует эксперимент, проведенный при помощи двух растворенных капсул нурофенаа в стакане воды. На кадрах запечатлено, как автор ролика подносит магнит к стакану с белой мутной жидкостью, после чего к стенке начинают подниматься мелкие черные частицы. «Только представьте, это недельная доза [препарата]. А если бы вы принимали нурофен регулярно, сколько вещества в вашем организме накопилось бы за год?» — задалась вопросом неизвестная и добавила, что людям пора перестать слепо доверять фармацевтическим компаниям.

Известно, что данное видео также тиражировалось в соцсетях в Австралии и США, однако никаких данных о том, где и когда именно оно было снято, а также о том, кто является его автором, установлено не было.

В марте того же года журналисты французского информационного агентства AFP провели аналогичный эксперимент и пришли к выводу, что в указанном растворе действительно содержатся элементы, обладающие магнитными свойствами, однако речь идет не об оксиде графена — в нурофене данное соединение отсутствует. Представитель компании-производителя Рекитт Бенкизер пояснил, что черные частицы, содержащиеся в чернилах, — это оксид железа. «Чернила, используемые в таблетках, соответствуют нормативным требованиям. Они содержат черный оксид железа, который широко используется в фармацевтической промышленности и безопасен для употребления человеком», — заключил он. Также известно, что данный элемент применяется и в пищевой промышленности.

В свою очередь, директор Исследовательского центра графена Австралийского исследовательского совета Душан Лосич сообщил агентству, что крошечные частицы оксида графена действительно можно увидеть невооруженным глазом, если их много, однако они будут иметь слегка желтоватый или коричневатый оттенок при диспергировании в воде, а не черный, как видно на распространенном видео.

Сведения о составе нурофена также указаны на официальном сайте производителей препарата. В перечне отсутствует оксид графена, но при этом значатся черные чернила, в состав которых входит краситель оксид железа.

В интернет-журнале «Правовой стандарт», посвященном правовым вопросам, сказано, что оксид железа является красителем, идентичным натуральному, и его использование разрешено для пищевых продуктов в США, Евросоюзе и России. Он считается нейтральным веществом, которое не приносит особой пользы и вреда при употреблении в малых дозах.

Сведения о том, что в таблетках нурофена содержится опасное соединение, получили распространение преимущественно в соцсетях и Telegram-каналах. Российские издания данный инфоповод проигнорировали, среди мировых СМИ опровержение тиражируемых сведений также опубликовало агентство Reuters.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»