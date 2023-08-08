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13:37, 8 августа 2023Экономика

Хакеры нашли новый способ обмана россиян

ЦБ: хакеры похищают деньги компаний с помощью поддельных шаблонов документов

Фото: Unsplash

Хакеры начали создавать сайты, имитирующие ресурсы государственных ведомств и справочных систем, чтобы украсть данные компаний, говорится на сайте Центробанка (ЦБ).

Злоумышленники создают интернет-ресурсы так, что они при поисковой выдаче попадаются пользователям в числе первых. На сайтах мошенники размещают шаблоны документов, которые обычно ищут в интернете бухгалтеры, секретари или другие сотрудники, занимающиеся налоговой или финансовой деятельностью. Шаблоны документов при этом заражены вирусами.

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Когда сотрудник скачивает документ, на его компьютере запускается программа удаленного доступа. С ее помощью мошенники меняют в договорах компании банковские реквизиты, чтобы получить на свои счета деньги, предназначенные подрядчикам и заказчикам.

В регуляторе отметили, что обнаружить подмену удается, как правило, не сразу. Там также предупредили, что в некоторых случаях хакеры полностью блокируют доступ к рабочим компьютерам и вымогают деньги за их разблокировку.

Россиянам посоветовали установить на компьютерах антивирус и регулярно его обновлять. ЦБ также рекомендовал настроить запрет на запуск и установку вспомогательных компьютерных программ для удаленного доступа. В Банке напомнили, что официальные сайты государственных органов в поисковых системах обычно маркируются специальным знаком — синим кружком с галочкой. Там также посоветовали обращать внимание на адрес страницы сайта — мошеннический может отличаться от оригинального даже одной буквой.

Ранее россиян предупредили еще об одном новом способе обмана хакерами. Мошенники начали создавать похожие на сайты госуслуг ресурсы. Там предлагается оформить документы для проведения операций с недвижимостью. Благодаря поддельным сайтам хакеры получают доступ к банковским картам жертв.

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    Мария Черкасова
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