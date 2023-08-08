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20:54, 8 августа 2023Мир

США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

Представитель Госдепа Миллер: США на этой неделе объявят о пакете помощи Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Соединенные Штаты на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляция мероприятия доступна на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи», — заявил пресс-секретарь Госдепа, отказавшись раскрывать содержание очередного пакета помощи, в который должны войти новые американские ракетные системы.

Ранее сообщалось, что Украина с начала конфликта получила от США помощь на 66,2 миллиарда долларов, став главным получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны.

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    Глеб Бажуткин
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