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10:53, 7 августа 2023Мир

Украина стала главным получателем помощи от США со времен Второй мировой войны

Украина стала главным получателем помощи от США со времен Второй мировой войны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина с начала конфликта получила от США помощи на 66,2 миллиарда долларов, став главным получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные данные.

Из общей стоимости поддержки Киева Вашингтоном 43,1 миллиарда долларов приходится на военную помощь, из них 23,5 миллиарда долларов — на оружие и технику со складов Минобороны США. Еще 18 миллиардов долларов были направлены на финансирование, обещанное для инвестиций в дополнительное вооружение, обучение, консультирование, логистику и оборудование в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Соединенные Штаты также предоставили Украине около 20,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки и более 2,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи.

По сравнению с поддержкой США других стран, помощь Украине является уникальной. Она значительно превышает двустороннюю поддержку других союзников США, включая Израиль (8,6 миллиарда долларов), Египет (3,3 миллиарда долларов) и Иорданию (2,6 миллиарда долларов).

Ранее газета Politico сообщила о возможном скором принятии нового пакета помощи США Украине. Отмечается, что в него войдут дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на 400 миллионов долларов.

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    Семен Александров
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