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00:16, 2 августа 2023Экономика

Стало известно о новом пакете военной помощи США Киеву

Politico: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву через неделю

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Власти США могут объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Киеву в начале следующей недели. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что в последний пакет военной помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена вошли «дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы» на 400 миллионов долларов. О новом пакете объявят в начале следующей недели, подчеркнула газета.

Ранее власти США и Италии выразили готовность оказывать поддержку Украине до тех пор, пока она не перестанет в ней нуждаться.

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    Юлия Мискевич
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