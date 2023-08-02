Стало известно о новом пакете военной помощи США Киеву

Politico: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву через неделю

Власти США могут объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Киеву в начале следующей недели. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что в последний пакет военной помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена вошли «дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы» на 400 миллионов долларов. О новом пакете объявят в начале следующей недели, подчеркнула газета.

Ранее власти США и Италии выразили готовность оказывать поддержку Украине до тех пор, пока она не перестанет в ней нуждаться.