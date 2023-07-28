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01:54, 28 июля 2023Мир

США и Италия пообещали помогать Украине «столько, сколько нужно»

США и Италия заявили о готовности помогать Украине «столько, сколько необходимо»
Джорджа Мелони и Джо Байден

Джорджа Мелони и Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти США и Италии выразили готовность оказывать поддержку Украине до тех пор, пока она не перестанет в ней нуждаться. Об этом сообщает РИА Новости.

К такому решению пришли американский лидер Джо Байден и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в ходе переговоров. Они пообещали предоставлять Киеву политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь «столько, сколько потребуется».

Политики также согласились с необходимостью устранить глобальные последствия конфликта на Украине. Уточняется, что, в частности, речь идет о проблемах, связанных с энергетической и продовольственной безопасностью наиболее уязвимых государств.

Ранее Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи общей суммой в 500 миллионов долларов для передачи в интересах украинской армии боеприпасов для обеспечения работы противовоздушной обороны, техники и противотанковых средств.

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    Марина Совина
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