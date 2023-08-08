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22:42, 8 августа 2023Наука и техника

Названы сроки завершения испытаний ударного беспилотника «Охотник»

ТАСС: испытания тяжелого ударного БПЛА «Охотник» планируют завершить в 2023 году

Фото: пресс-служба ОАК / РИА Новости

Государственные испытания тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» планируют завершить до конца 2023 года, такие сроки назвал источник ТАСС, близкий к главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Собеседник агентства отметил, что с 2024 года будет развернуто серийное производство дрона и дальнейшая поставка в войска.
Также он указал, что контракт предусматривает передачу нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов.

ТАСС передает, что не располагает подтверждением этой информации.

Ранее в апреле заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка рассказал, что серийное производство тяжелых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Охотник» планируется запустить в Новосибирске через два года.

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    Марина Совина
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