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14:22, 8 августа 2023Моя страна

В бурятском нацпарке обнаружили редкую орхидею

В нацпарке «Тункинский» в Бурятии нашли редкую орхидею

Фото: Jan Pokluda / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили в национальном парке «Тункинский» в Бурятии редкое растение — орхидею Listera ovata, которая внесена в Красную книгу России. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу Национального тункинского парка.

Найти редкий цветок удалось сотруднику заповедника близ села Туран.

«В Бурятии орхидея внесена в Красную книгу, кроме того, растение указано в списках редких и исчезающих растений многих регионов России. В Бурятии встречается лишь в трех точках: на хребте Хамар-Дабан в Кабанском районе, в окрестностях села Золотой Ключ Прибайкальского района и у термального источника Шумак в Окинском районе», — рассказали в нацпарке.

Как пояснили в заповеднике, ранее в Тункинском районе этот вид никогда не фиксировали. По словам специалистов, Listera ovata отличается довольно мелкими, желтовато-зелеными цветами, при этом верхние листочки ее околоцветника собраны в шлем.

В июле сообщалось, что в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края обнаружили несколько редких орхидей разных видов.

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    Варвара Кошечкина
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