В Забайкалье нашли несколько редких видов орхидей

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края нашли редкие орхидеи разных видов

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края обнаружили несколько редких орхидей разных видов. Об этом сообщается на сайте Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН).

«В непосредственной близости друг от друга отмечены башмачок известняковый (Cypripedium calceolus), башмачок крупноцветковый (C. macranthos), башмачок капельный (C. guttatum) и гибридный вид башмачок вздутоцветковый (C. × ventricosum)», — говорится в публикации.

В РАН отметили, что все виды венериных башмачков (кроме гибридной формы) занесены в Красную книгу Забайкальского края, башмачки известняковый, крупноцветковый и вздутоцветковый также занесены в Красную книгу Российской Федерации. Все орхидеи представлены достаточно крупными жизнеспособными популяциями, для них нет значимых угроз, так как на территории их произрастания незначительное антропогенное воздействие.

На территории Газимуро-Заводского района также может быть встречен еще один краснокнижный вид венериных башмачков — башмачок шаньсийский (C. shanxiense), однако у этого вида очень ограниченный ареал у самой границы с КНР.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Таганай» в Челябинской области, на две недели раньше обычного срока зацвела редкая любка двулистная. Так называемая северная орхидея раскрылась не в конце июня, как это чаще бывает, а уже в середине месяца. Специалисты предполагают, что причиной раннего появления цветков стала аномальная погода.