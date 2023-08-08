Семья осталась без отпуска за 800 тысяч рублей из-за дефекта в паспорте

Отпуск британской семьи в Таиланде сорвался из-за порванного паспорта дочери

Долгожданный отпуск британской семьи в Таиланде сорвался из-за небольшого дефекта в паспорте дочери. Подробностями истории поделилось издание The Manchester Evening News.

По данным источника, семья Олдхэм (Oldham) купила тур на тайский курорт за семь тысяч фунтов стерлингов (более 800 тысяч рублей). Сюзанна (Suzanne), ее муж Стивен (Steven), их дочь Бетани (Bethany) и ее бойфренд должны были отправиться в путешествие 4 августа.

Однако туристы остались без отпуска, поскольку в аэропорту сотрудник Qatar Airways заметил, что страница в паспорте Бетани немного порвана, и отказался принять удостоверение личности в таком виде. Сюзанна и Стивен решили остаться с дочерью, а ее бойфренд отправился в Таиланд один.

Издание также сообщает, что мать прямо в аэропорту подошла к стойке другой авиакомпании и заплатила еще пять тысяч фунтов стерлингов (более 600 тысяч рублей) за новую поездку — в Турцию. Уточняется, что на этот раз у перевозчика не было проблем с паспортом Бетани.

«Мы абсолютно опустошены, — призналась Сюзанна в интервью The Manchester Evening News. — Мы планировали посмотреть на слонов, побывать на островах. Мы ждали эту поездку целый год. Нам повезло, что у меня получилось подойти к другой стойке в аэропорту Манчестера и забронировать еще один отпуск. Но не у всех есть такая возможность, кому-то придется вернуться домой».

Туристка добавила, что ее семья заранее приобрела для поездки тайские баты на сумму 3 тысячи фунтов стерлингов (около 369 тысяч рублей), которые они теперь не могут использовать. Сюзанна рассказала, что она надеется вернуть деньги, которые они потеряли, по своей туристической страховке.

Ранее сообщалось, что летевшую на Бали из Сиднея блогершу не пустили в самолет из-за того, что в ее паспорте обнаружили небольшой дефект. В ролике, который набрал почти 900 тысяч просмотров, звезда соцсетей Эмма Доэрти (Emma Doherty) объясняет, что сотрудники аэропорта Сиднея запретили ей сесть на рейс на индонезийский остров, потому что ее паспорт был немного поврежден водой.