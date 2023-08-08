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16:38, 8 августа 2023Среда обитания

Экс-глава МИД Австрии поселилась в доме под Рязанью

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сняла дом в селе Петрушово под Рязанью

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль появилась на празднике «Макушка лета», проходившем в селе Петрушово Рязанской области, где политик арендует дом. В интервью изданию Vidsboku она рассказала, что учит там русский язык и пишет книгу о нынешней ситуации в Европе.

На праздник Кнайсль пришла одна. Экс-дипломат смотрела там выступления и общалась с местными жителями и другими гостями.

Работавшая министром иностранных дела Австрии в 2017-2019 годах Карин Кнайсль из-за угроз была вынуждена переехать в Ливан. По ее словам, в Европе ее нигде не принимали, а во Франции даже запретили открыть банковский счет.

Политик объяснила, что в селе ей очень нравится. При этом она затруднилась сказать, сколько там проживет, уточнив, что заплатила еще за месяц аренды. В России экс-главу австрийского МИД пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), созданный в марте при Санкт-Петербургском государственном университете.

Во время недавнего Петербургского экономического форума Кнайсль рассказала журналистам о нежелании возвращаться в Австрию из-за невозможности работать. По ее словам, из-за пропаганды многие в стране считают ее «российским олигархом», а сама политик на фоне такого отношения особо по родине не скучает.

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    Дмитрий Воронин
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