Туристка оставила любовное послание на Пизанской башне и угодила в полицию

Wanted in Rome: туристка из Франции вырезала инициалы на Пизанской башне

19-летняя туристка из Франции вырезала сердце со своими инициалами и инициалами своего парня на фасаде Пизанской башни и угодила в полицию. Подробностями истории поделилось издание Wanted in Rome.

Уточняется, что сотрудник достопримечательности заметил, как девушка с помощью острого браслета оставила любовное послание на камне на седьмом ярусе знаменитой башни в Тоскане.

Источник сообщает, что туристку доставили в полицейский участок, где она признала вину. Француженке предъявлено обвинение в причинении ущерба зданию, обладающему историческим и культурным значением. При отягчающих обстоятельствах ее поступок может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере около двух тысяч евро (более двухсот тысяч рублей).

По данным издания, туристка выразила удивление, когда узнала, что совершила преступление. «Там были написаны и другие вещи. Я не думала, что делаю что-то неправильно», — сказала она полицейским.

Ранее англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея и был обруган в сети. Молодой мужчина нанес надпись «Айван + Хейли 23» на один из кирпичей исторического памятника, возраст которого — почти две тысячи лет.

