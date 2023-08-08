Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:04, 8 августа 2023Путешествия

Туристка оставила любовное послание на Пизанской башне и угодила в полицию

Wanted in Rome: туристка из Франции вырезала инициалы на Пизанской башне

Фото: Jianxiang Wu / Unsplash

19-летняя туристка из Франции вырезала сердце со своими инициалами и инициалами своего парня на фасаде Пизанской башни и угодила в полицию. Подробностями истории поделилось издание Wanted in Rome.

Уточняется, что сотрудник достопримечательности заметил, как девушка с помощью острого браслета оставила любовное послание на камне на седьмом ярусе знаменитой башни в Тоскане.

Источник сообщает, что туристку доставили в полицейский участок, где она признала вину. Француженке предъявлено обвинение в причинении ущерба зданию, обладающему историческим и культурным значением. При отягчающих обстоятельствах ее поступок может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере около двух тысяч евро (более двухсот тысяч рублей).

Материалы по теме:
«Купи осьминога — порадуй тещу!» Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
«Купи осьминога — порадуй тещу!»Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
11 сентября 2019
«Оставь пистолет, захвати пирожные» Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
«Оставь пистолет, захвати пирожные»Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
11 сентября 2018

По данным издания, туристка выразила удивление, когда узнала, что совершила преступление. «Там были написаны и другие вещи. Я не думала, что делаю что-то неправильно», — сказала она полицейским.

Ранее англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея и был обруган в сети. Молодой мужчина нанес надпись «Айван + Хейли 23» на один из кирпичей исторического памятника, возраст которого — почти две тысячи лет.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине называли «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?

    Футболист клуба РПЛ сравнил уровень чемпионатов России и Сербии

    Россиянина обвинили в домогательстве к 11-летней падчерице

    В США рассказали об огромных потерях ВСУ

    ВСУ обстреляли монастырь с прихожанами в приграничном российском регионе

    Россиянам рассказали о способе защиты жилья от мошенников

    Кабмин Украины одобрил выход из соглашения с Россией по охране промсобственности

    Стилистка назвала россиянам самую популярную одежду на осень

    Настя Ивлеева выставила на продажу розовый автомобиль Lamborghini

    Российской БМП «Манул» пообещали модуль с 57-миллиметровой пушкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости