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20:13, 8 августа 2023Ценности

Врач назвал россиянам способы избавиться от второго подбородка

Косметолог Урман посоветовал в борьбе со вторым подбородком спать на спине

Фото: Geinz Angelina / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматокосметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман назвал россиянам способы избавиться от второго подбородка. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам медика, причинами появления данной проблемы служат неправильное питание, нарушения прикуса, возрастные изменения, гормональные сбои, патологии иммунной системы, а также особенности строения черепа и челюсти. «Некоторые перечисленные причины легко корректируются», — пояснил он.

Так, в борьбе с этим явлением специалист посоветовал спать на спине и правильной подушке. Рекомендуется обратить внимание на изделия, которые фиксируют форму головы, препятствуя напряжению мышц шеи и шейных отделов позвоночника.

Кроме того, собеседник издания напомнил о правильном положении во время работы за компьютером и чтением книг. «Это так называемый "синдром студента", когда голова частично наклонена вперед и мышцы стабилизаторы активно напряжены. Поверьте, никакие домашние микротоки не помогут восстановить четкость линий овала лица», — предупредил Урман и предложил прибегнуть к упражнениям, направленным на проработку мышц лица, подчелюстной области и шеи.

В случаях неправильного прикуса рекомендуется обратиться к врачу-ортодонту. Что касается избытка подкожножировой клетчатки, то уменьшить ее количество помогут липолитики, аппаратные методики и хирургические вмешательства.

В феврале дерматолог, косметолог Елизавета Лесенко раскрыла россиянам способы уменьшить щеки без похудения. Врач рекомендовала в первую очередь устранить причины задержки жидкости в организме. При этом скорректировать внешность также помогут фейсфитнес, массаж лица и использование скребка гуаша.

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    Мария Винар
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