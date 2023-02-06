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11:49, 6 февраля 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам способы уменьшить щеки без похудения

Косметолог Елизавета Лесенко: уменьшить щеки помогут массаж и контурная пластика

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Дерматолог, косметолог Елизавета Лесенко раскрыла россиянам способы уменьшить щеки без похудения. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

По словам специалистки, наличие пухлых щек может быть обусловлено генетически, в то же время провоцировать их увеличение способны отеки. Последние могут возникать при неправильном питании, употреблении алкоголя и курении сигарет, недостатке сна и проблемах со здоровьем. Врач рекомендовала в первую очередь устранить причины задержки жидкости в организме. При этом скорректировать внешность также помогут фейсфитнес, массаж лица и использование скребка гуаша (каменная пластина с гладкими краями и выемками — прим. «Ленты.ру»).

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Кроме того, уменьшения объема щек получится добиться посредством косметологических процедур. Например, таких как контурная пластика, векторный лифтинг средней и нижней трети лица, инъекции ботулотоксина в жевательные мышцы при бруксизме и операция по удалению комков Биша.

Ранее в феврале дерматолог Маруа Байчорова назвала россиянам причины появления прыщей. По словам врача, высыпания на коже могут появиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например хронических гастрита и холецистита.

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Алина Гостева
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