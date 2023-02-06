Врач раскрыла россиянам способы уменьшить щеки без похудения
Дерматолог, косметолог Елизавета Лесенко раскрыла россиянам способы уменьшить щеки без похудения. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».
По словам специалистки, наличие пухлых щек может быть обусловлено генетически, в то же время провоцировать их увеличение способны отеки. Последние могут возникать при неправильном питании, употреблении алкоголя и курении сигарет, недостатке сна и проблемах со здоровьем. Врач рекомендовала в первую очередь устранить причины задержки жидкости в организме. При этом скорректировать внешность также помогут фейсфитнес, массаж лица и использование скребка гуаша (каменная пластина с гладкими краями и выемками — прим. «Ленты.ру»).
Кроме того, уменьшения объема щек получится добиться посредством косметологических процедур. Например, таких как контурная пластика, векторный лифтинг средней и нижней трети лица, инъекции ботулотоксина в жевательные мышцы при бруксизме и операция по удалению комков Биша.
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