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11:46, 2 февраля 2023Ценности

Врач назвала россиянам причины появления прыщей

Дерматолог Байчорова назвала хронические гастрит и холецистит причинами появления прыщей

Фото: Barbara Krysztofiak / Unsplash

Дерматолог Маруа Байчорова назвала россиянам причины появления прыщей. Комментарий эксперта приводит РИАМО.

По словам врача, высыпания на коже могут появиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например хронических гастрита и холецистита. Также провоцируют возникновение воспалений проблемы с мочеполовой системой, отметила специалистка.

Медик также внесла в перечень неустойчивый эмоциональный фон и период в преддверии и после менструации. Кроме того, больше высыпаний на лице, спине и груди может наблюдаться у людей с жирной пористой кожей в зимний период. «Если на эту "основу" ложится синтетика, шерсть, на лоб натягивается шерстяная шапка — кожа потеет, не дышит, поры забиваются, соответственно появляются прыщи», — заявила собеседница издания, призвав бережно ухаживать за кожей и очищать ее.

В январе дерматовенеролог, косметолог Анна Долбич назвала россиянам четыре способа борьбы с такими неровностями кожи, как расширенные поры, морщины, постакне, рубцы и другими. По словам врача, устранить данную проблему поможет «выпаривание», при котором с поверхности кожи убирается ткань, а также выталкивание.

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Алина Гостева
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