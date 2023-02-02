Врач назвала россиянам причины появления прыщей

Дерматолог Байчорова назвала хронические гастрит и холецистит причинами появления прыщей

Дерматолог Маруа Байчорова назвала россиянам причины появления прыщей. Комментарий эксперта приводит РИАМО.

По словам врача, высыпания на коже могут появиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например хронических гастрита и холецистита. Также провоцируют возникновение воспалений проблемы с мочеполовой системой, отметила специалистка.

Медик также внесла в перечень неустойчивый эмоциональный фон и период в преддверии и после менструации. Кроме того, больше высыпаний на лице, спине и груди может наблюдаться у людей с жирной пористой кожей в зимний период. «Если на эту "основу" ложится синтетика, шерсть, на лоб натягивается шерстяная шапка — кожа потеет, не дышит, поры забиваются, соответственно появляются прыщи», — заявила собеседница издания, призвав бережно ухаживать за кожей и очищать ее.

В январе дерматовенеролог, косметолог Анна Долбич назвала россиянам четыре способа борьбы с такими неровностями кожи, как расширенные поры, морщины, постакне, рубцы и другими. По словам врача, устранить данную проблему поможет «выпаривание», при котором с поверхности кожи убирается ткань, а также выталкивание.