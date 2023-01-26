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19:03, 26 января 2023Ценности

Врач назвала россиянам четыре способа борьбы с неровностями кожи

Косметолог Анна Долбич: устранить неровности кожи помогут шлифовка и инъекции филлеров

Фото: Shutterstock

Дерматовенеролог, косметолог Анна Долбич назвала россиянам четыре способа борьбы с такими неровностями кожи, как расширенные поры, морщины, постакне, рубцы и другими. Комментарий эксперта приводит Life.

По словам врача, устранить данную проблему помогут «выпаривание», в рамках которого с поверхности кожи убирается ткань, а также выталкивание. В то же время среди входящих в их число методов она назвала профессиональные чистки и корректировку домашнего ухода, шлифовку, инъекции содержащих коллаген препаратов и введение филлеров.

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«Инъекции плотного геля гиалуроновой кислоты, который выкладывают под дно морщины или рубца, приподнимая его и делая их визуально менее выраженными», — высказалась о последнем способе собеседница издания.

В декабре дерматолог и косметолог Елена Мошкова назвала способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц. Так, в число повышающих тонус кожи процедур специалистка внесла массаж, гигиеническую чистку и пилинг с эффектом биоревитализации, а также саму биоревитализацию и мезотерапию.

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Алина Гостева
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