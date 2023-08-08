Натали Портман решила развестись с мужем после 11 лет брака

Натали Портман решила развестись с мужем спустя 11 лет брака после его измены

Американская актриса Натали Портман и франко-американский хореограф Бенжамен Мильпье решили развестись после 11 лет брака. Об этом сообщает Us Weekly.

Отмечается, что артистка все-таки не смогла простить измену супруга с молодой экоактивисткой: пара пыталась работать над отношениями, однако приняла решение разойтись.

«После того, как стало известно о его романе, они пытались наладить свой брак. Но в настоящее время у них ничего не получается», — рассказал источник.

4 августа, в день годовщины свадьбы актрисы и танцовщика, Портман вышла в свет без обручального кольца. До этого фотографы застали артистку плачущей во время прогулки с супругом и детьми в парке.

Об измене 46-летнего Бенжамена Мильпье с 25-летней французской экоактивисткой стало известно в июне этого года. По началу пара стремилась работать над отношениями, а 42-летняя актриса называла роман мужа на стороне «короткой и глупой связью, которая ничего для него не значит».

Артистка и танцор познакомились в 2009 году во время съемок фильма «Черный лебедь». Спустя три года пара сыграла свадьбу. У Портман и Мильпье двое общих детей: 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

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