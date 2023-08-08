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03:12, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Зеленскому предрекли непредсказуемые последствия отказа подчиниться Западу

AT: отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым событиям
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынудит западных лидеров усадить президента страны Владимира Зеленского за стол переговоров, если он откажется подчиниться, это может привести к «совершенно непредсказуемым» вариантам развития событий, предрек колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker.

Как отмечает автор, с начала конфликта Киев получил более 70 миллиардов евро военной помощи, однако Зеленский не считает эту сумму достаточной. При этом страны, изначально решительно поддерживавшие Украину, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее «непростыми для украинского правительства решениями».

Западным чиновникам становится все труднее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины, пишет Хервуд. В качестве примеров он привел блокировку Польшей и другими странами Восточной Европы ввоза украинского зерна, что стало для Зеленского «настоящим ударом ниже пояса», а также недавнюю критику со стороны министра обороны Британии Бена Уоллеса в адрес Киева из-за отсутствия благодарности за поддержку.

Хервуд считает, что такоая реакция может свидетельствовать о приближению состояния усталости у партнеров от поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Киев решил вернуться к прежней тактике из-за неудач при контрнаступлении. Отмечается, что подготовленные западными союзниками украинские бойцы застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции. Сейчас они намерены сфокусироваться на изматывании российских сил.

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    Марина Совина
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