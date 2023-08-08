Экс-посол заявил о попытках Запада убедить других одобрить мирный план Киева

Экс-посол ЮАР Махубела: Запад пытается убедить других одобрить мирный план Киева

Запад с помощью встречи в Джидде пытается убедить другие государства согласиться с мирным планом украинского президента Владимира Зеленского, заявил бывший посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Португалии и Кении Кингсли Махубела. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил дипломат, КНР направила на встречу своего специального посланника по Евразии, который указал на разногласия. «Повестка дня американцев и Евросоюза состоит в том, чтобы убедить других согласиться с планом президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов», — указал дипломат.

Экс-посол объяснил преимущества китайского мирного плана перед украинским. Китайский план, состоящий из 12 пунктов, практичен, так как учитывает позицию Москвы, указал эксперт. Он добавил, что не все страны на переговорах в Джидде настроены против России. При этом Махубела считает мирный план, выдвинутый Киевом, «иллюзией» и« капитуляцией».

Ранее сообщалось, что делегация Украины провела переговоры с более 30 странами в Джидде.