Делегация Украины провела переговоры с более 30 странами в Джидде

Офис Зеленского: Украина провела переговоры с более 30 странами в Джидде

Украинская делегация провела переговоры с представителями более чем 30 стран в Джидде. Там состоялись консультации по кризису на Украине, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Обсудили оборону, гарантии безопасности, инвестиции, важность глобального мирного саммита, зерновое соглашение, сотрудничество с представителями более 30 делегаций», — подчеркнул он.

Ермак отметил, что переговоры прошли на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

5 августа Украина провела переговоры с представителями Саудовской Аравии, Финляндии, США, Испании, Словакии и других стран. В воскресенье состоялись встречи с советниками по нацбезопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Его частью является целостность страны, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.

Кроме того, участники состоявшихся в саудовском городе Джидда переговоров условились продолжить консультации и обмен мнениями по ситуации на Украине.