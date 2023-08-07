Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:23, 7 августа 2023Бывший СССР

Делегация Украины провела переговоры с более 30 странами в Джидде

Офис Зеленского: Украина провела переговоры с более 30 странами в Джидде

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Украинская делегация провела переговоры с представителями более чем 30 стран в Джидде. Там состоялись консультации по кризису на Украине, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Обсудили оборону, гарантии безопасности, инвестиции, важность глобального мирного саммита, зерновое соглашение, сотрудничество с представителями более 30 делегаций», — подчеркнул он.

Ермак отметил, что переговоры прошли на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

5 августа Украина провела переговоры с представителями Саудовской Аравии, Финляндии, США, Испании, Словакии и других стран. В воскресенье состоялись встречи с советниками по нацбезопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Его частью является целостность страны, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.

Кроме того, участники состоявшихся в саудовском городе Джидда переговоров условились продолжить консультации и обмен мнениями по ситуации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Чехия предоставила Украине симулятор F-16

    В Латвии захотели ограничить продажу алкоголя

    Делегация Украины провела переговоры с более 30 странами в Джидде

    Медведь сбежал из иракского самолета в Дубае

    45-летняя Николь Шерзингер станцевала на камеру в бикини

    В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства

    Ирак потребовал у двух стран выдать обвиняемых в краже госсредств

    Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова

    Жителей российского города призвали экономить электроэнергию

    Раскрыт смысл названия дома-урожая в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости