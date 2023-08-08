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19:39, 8 августа 2023Интернет и СМИ

НАТО предрекли серьезные трудности в Прибалтике

Asia Times: неудачи ВСУ говорят, что НАТО могут ждать трудности в Прибалтике
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о том, что НАТО будут ждать серьезные трудности при необходимости оборонять Прибалтику и Восточную Европу. Такие проблемы альянсу предрек обозреватель Стивен Брайан в статье для издания Asia Times.

Как отметил Брайн, Украина во время контрнаступления не смогла достичь существенного прорыва. При этом он обратил внимание на то, что Киев использовал не только американское и европейское оружие, но и помощь США в планировании военных операций, в том числе данные военной разведки.

«Что это значит для НАТО? Уже давно понятно, что НАТО столкнется с серьезными трудностями при защите критически важных частей Прибалтики и Восточной Европы [в случае] нападения России», — подчеркнул обозреватель.

«Страны НАТО начинают понимать, что их лучшего вооружения будет недостаточно в случае войны», — добавил Брайан. По этой причине, по его мнению, в ближайшее время Европа откажется от поддержки Украины и начнет искать компромисс с Россией.

Ранее американский конгрессмен Майк Куигли рассказал в интервью CNN, что США и другие страны, поддерживающие Киев, все чаще получают плохие новости от командования ВСУ.

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    Олег Давыдов
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