Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:06, 8 августа 2023Экономика

Россияне воспользовались ослаблением рубля

В июле россияне продали валюту на 44 миллиарда рублей после роста курса доллара
СюжетКурс доллара:

Фото: Alexander Mils / Unsplash

В июле 2023 года россияне воспользовались ослаблением рубля и продали иностранную валюту на бирже и через крупнейшие банки на 44,4 миллиарда рублей. Об этого говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Центробанка.

За прошедший месяц курс рубля по отношению к доллару снизился на 2,3 процента. Давление на него продолжает оказывать снижение сальдо внешней торговли и невысокий объем продаж валютной выручки экспортерами, сказано в документе. За месяц он сократился на 1,6 процента, с 7 до 6,9 миллиарда долларов. На фоне слабеющего рубля население перешло к продажам иностранной валюты, отметил Центробанк.

Большая ее часть в июле была продана через самые крупные банки — 28 миллиардов рублей, на внебиржевом рынке граждане реализовали валюту еще на 16,4 миллиарда рублей, сказано в обзоре. При этом месяцем ранее россияне, напротив, чаще приобретали иностранную валюту — 9,2 миллиарда рублей против девяти миллиардов продаж.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023

Крупнейшими же продавцами валюты на рынке оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации выручки экспортеров. Объем реализованной ими валюты вырос с 377 миллиардов рублей в июне до 528 миллиардов рублей. Спрос на иностранные денежные единицы в основном создавали банки не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и других клиентов. Объем их покупок составил в июле 524 миллиарда рублей.

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 8 августа, доллар обновил рекорд почти за полтора года. Американская валюта в верхней точке достигла отметки в 97,4 рубля (плюс 2 процента к цене закрытия предыдущего дня). В то же время евро торгуется на уровне 106,33 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил повышение ключевой ставки

    Раскрыты траты немецкого правительства на внешность Меркель

    Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после серьезного ДТП. Что известно о ее здоровье?

    Описаны последствия введения субсидий для семей на аренду жилья

    Россиянин показал трем маленьким девочкам интимное видео и попал под следствие

    Ким Кардашьян рассказала о серьезной травме

    Microsoft выпустит приставку без дисковода

    Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в России

    Рыбак на каяке случайно поймал на удочку акулу-людоеда

    Семья осталась без отпуска за 800 тысяч рублей из-за дефекта в паспорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости