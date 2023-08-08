В июле россияне продали валюту на 44 миллиарда рублей после роста курса доллара

В июле 2023 года россияне воспользовались ослаблением рубля и продали иностранную валюту на бирже и через крупнейшие банки на 44,4 миллиарда рублей. Об этого говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Центробанка.

За прошедший месяц курс рубля по отношению к доллару снизился на 2,3 процента. Давление на него продолжает оказывать снижение сальдо внешней торговли и невысокий объем продаж валютной выручки экспортерами, сказано в документе. За месяц он сократился на 1,6 процента, с 7 до 6,9 миллиарда долларов. На фоне слабеющего рубля население перешло к продажам иностранной валюты, отметил Центробанк.

Большая ее часть в июле была продана через самые крупные банки — 28 миллиардов рублей, на внебиржевом рынке граждане реализовали валюту еще на 16,4 миллиарда рублей, сказано в обзоре. При этом месяцем ранее россияне, напротив, чаще приобретали иностранную валюту — 9,2 миллиарда рублей против девяти миллиардов продаж.

Крупнейшими же продавцами валюты на рынке оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации выручки экспортеров. Объем реализованной ими валюты вырос с 377 миллиардов рублей в июне до 528 миллиардов рублей. Спрос на иностранные денежные единицы в основном создавали банки не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и других клиентов. Объем их покупок составил в июле 524 миллиарда рублей.

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 8 августа, доллар обновил рекорд почти за полтора года. Американская валюта в верхней точке достигла отметки в 97,4 рубля (плюс 2 процента к цене закрытия предыдущего дня). В то же время евро торгуется на уровне 106,33 рубля.