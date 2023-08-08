Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:47, 8 августа 2023Экономика

Курс доллара побил новый рекорд

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 97,4 впервые с марта 2022 года

Фото: Lee Jae Won / Reuters

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 8 августа, доллар обновил рекорд почти за полтора года. Американская валюта в верхней точке достигала отметки в 97,4 рубля, прибавив почти 2 процента с начала торгов, свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала курс доллара скорректировался до 97,1 рубля. В то же время евро торгуется на уровне 106,52 рубля, быстро двигаясь к следующей планке в 107 рублей. По состоянию на 17:53 мск европейская валюта поднялась до рекордных 106,7 рубля.

Курс доллара от TradingView

Рубль в основных валютных парах падает после коррекционного отскока накануне. Ослабление курса рубля, по мнению опрошенных «Интерфаксом» аналитиков, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. При этом рост цен на нефть перестал оказывать российской валюте значительную поддержку.

На рынок также могло повлиять начало закупки Центробанком валюты в Фонд национального благосостояния в соответствии с бюджетным правилом, от которого Минфин решил не отказываться.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара побил новый рекорд

    РКК «Энергия» покажет базовый модуль РОС

    Названа новая дата поединка Бетербиева со Смитом

    В России предложили запретить продажу «девяток» яиц

    Стилист посоветовал россиянкам с пышными формами подходящую летнюю одежду

    27-летняя Ангелина Стречина показала фигуру в бикини

    ФНС опровергла слухи о проверке Урганта

    Путин назвал число воспользовавшихся льготной ипотекой семей

    Жених и невеста отпраздновали свадьбу прыжком со скалы

    Коллега раскрыл подробности разговоров с болевшим Володарским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости