Курс доллара побил новый рекорд

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 97,4 впервые с марта 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 8 августа, доллар обновил рекорд почти за полтора года. Американская валюта в верхней точке достигала отметки в 97,4 рубля, прибавив почти 2 процента с начала торгов, свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала курс доллара скорректировался до 97,1 рубля. В то же время евро торгуется на уровне 106,52 рубля, быстро двигаясь к следующей планке в 107 рублей. По состоянию на 17:53 мск европейская валюта поднялась до рекордных 106,7 рубля.

Рубль в основных валютных парах падает после коррекционного отскока накануне. Ослабление курса рубля, по мнению опрошенных «Интерфаксом» аналитиков, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. При этом рост цен на нефть перестал оказывать российской валюте значительную поддержку.

На рынок также могло повлиять начало закупки Центробанком валюты в Фонд национального благосостояния в соответствии с бюджетным правилом, от которого Минфин решил не отказываться.