Политолог Журавлев допустил военный переворот на Украине из-за контрнаступления

На Украине, как и в любом становящемся государстве, особенно находящемся в состоянии конфликта, существует определенная вероятность военного переворота. Особенно актуальной она стала после ряда неудач в контрнаступлении. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Риск военного переворота всегда есть в таких становящихся государствах: военные смотрят на гражданские власти и приходят к выводу о том, что они-то справятся не хуже. Так, кстати, начиналась Турция: первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк был лидером военных, который стал гражданским главой государства», — напомнил Журавлев.

Вероятность военного переворота на Украине, по мнению политолога, существует еще и потому, что страна находится в состоянии конфликта, а значит, за ошибки правительства люди вынуждены платить жизнями.

Подобный переворот возникает тогда, когда происходит союз генералов с лейтенантами. Это большая редкость, ведь они живут в разных мирах, мыслят по-разному. Но, когда идут массовые жертвы среди военнослужащих, у них появляется единая позиция: выжить хочется. А не сменить ли власть, чтобы остаться в живых? Может, это самый малошоковый вариант решения задачи? Дмитрий Журавлев политолог

Украина, как считает Журавлев, стала особенно близка к военному перевороту после контрнаступления, которое оказалось не таким успешным, как обещало правительство. Несмотря на то что ошибки случались и до него, военнослужащих объединяли большие ожидания и надежды.

«Были и огромные ожидания, их было больше, чем реального ресурса. А нет ничего страшнее обманутых ожиданий. Если раньше солдаты жертвовали собой, но с надеждой, что если не они, так другой принесет победу, то теперь этих ожиданий стало меньше, а жить как-то надо. И переворот здесь становится рационально обоснованным вариантом. Вопрос теперь в том, кто может стать катализатором такого переворота и насколько Запад позволит его осуществить», — заключил политолог.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что небылицы, которые выдумывает президент Украины Владимир Зеленский, могут привести к военному перевороту в стране. Он уверен, что уход Зеленского от власти — вопрос времени.