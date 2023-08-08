Назойливая женщина ворвалась в прямой эфир и чуть не облизала репортера

Неизвестная женщина ворвалась в прямой эфир телеканала Sky Sports и чуть не облизала репортера Мика Фицджеральда. Об этом сообщает Yahoo News.

Фицджеральд вел репортаж с британского ипподрома Лингфилд, когда женщина с бокалом неизвестного напитка подошла к нему и обняла. Затем незнакомка убежала, но вскоре снова вернулась в кадр. Приблизившись к репортеру вплотную, она высунула язык, чуть не облизав Фицджеральда, а затем сказала: «Я вся мокрая».

Сразу после этого корреспондент отошел от назойливой женщины. «Это прямой эфир, Мартин, — обратился он к ведущему. — Я уверен, ее мать будет рада, когда увидит это».

Ранее другой инцидент произошел в прямом эфире радиостанции BBC Radio 1. Ведущая Чарли Хеджес выгнала из прямого эфира свою коллегу Ариэль Фри. Хеджес сделала это после того, как коллега нелестно отозвалась о выбранной для эфира песни.