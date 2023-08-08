Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:54, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Назойливая женщина ворвалась в прямой эфир и чуть не облизала репортера

Кадр: SKY Sports

Неизвестная женщина ворвалась в прямой эфир телеканала Sky Sports и чуть не облизала репортера Мика Фицджеральда. Об этом сообщает Yahoo News.

Фицджеральд вел репортаж с британского ипподрома Лингфилд, когда женщина с бокалом неизвестного напитка подошла к нему и обняла. Затем незнакомка убежала, но вскоре снова вернулась в кадр. Приблизившись к репортеру вплотную, она высунула язык, чуть не облизав Фицджеральда, а затем сказала: «Я вся мокрая».

Сразу после этого корреспондент отошел от назойливой женщины. «Это прямой эфир, Мартин, — обратился он к ведущему. — Я уверен, ее мать будет рада, когда увидит это».

Ранее другой инцидент произошел в прямом эфире радиостанции BBC Radio 1. Ведущая Чарли Хеджес выгнала из прямого эфира свою коллегу Ариэль Фри. Хеджес сделала это после того, как коллега нелестно отозвалась о выбранной для эфира песни.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Кривотулова
    Обсудить
    Последние новости

    В России заблокируют миллионы сим-карт. Кого это коснется и можно ли избежать блокировки?

    Россиянин на тракторе наехал на потерянную военными 10 лет назад ракету «Града»

    Создатели «Смешариков» подали в суд на российских бизнесменов за пиратство

    Названа причина неспособности Китая превзойти США

    Генштаб ВСУ назвал число подготовленных в Великобритании военных

    Стало известно об ухудшении состояния Лады Дэнс после ДТП

    Британия добавила новые пункты в санкционный режим против России и Белоруссии

    На Бали возникла новая угроза из-за наплыва туристов

    Власти Крыма объяснили звуки взрывов

    На Украине анонсировали встречу с иностранными послами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости