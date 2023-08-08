PlayStation 5 начала «сжигать» подключенные через USB геймпады

Kotaku: геймеры пожаловались на PS5, «сжигающую» подключенные контроллеры

В консоли PlayStation 5 обнаружили неполадку с USB, которая приводит к поломке устройства. Об этом сообщает издание Kotaku.

На PS5 пожаловались участники мероприятия по киберспорту Evo 2023, которое проходило в Лас-Вегасе на выходных. Несколько геймеров рассказали, что консоль буквально сожгла их контроллеры, подключенные через USB. Некоторые пользователи опубликовали фотографии поврежденных геймпадов в соцсетях.

В частности, пользователь Twitter под ником Kyoku236HS заявил, что геймпад пришлось буквально вырывать из USB-разъема, так как пластиковые части кабеля были оплавлены. По словам многих пользователей, их геймпады не были повреждены, но провода, через которые контроллеры были подключены к приставке, сильно нагрелись.

В Sony не прокомментировали инцидент. По словам журналистов, проблема могла возникнуть из-за того, что консоли использовались практически круглосуточно в течение нескольких дней. «Приставки просто вышли за рамки обычного использования в необычных обстоятельствах», — отметили авторы Kotaku. Также журналисты отметили, что о подобных случаях жаловались пользователи Reddit.

В начале августа корпорация Sony выпустила крупное обновление для приставок PlayStation 5. Апдейт добавил поддержку внешних твердотельных накопителей емкостью до 8 терабайт и устройств Dolby Atmos.