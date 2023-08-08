Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 8 августа 2023Мир

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент Путин обсудил с главой ЮАР Рамафосой подготовку к саммиту БРИКС

Фото: Aleksey Babushkin / Reuters

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», — рассказали в Кремле.

Ранее Путин обсудил в телефонном разговоре украинский конфликт с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о визите Путина в Анкару. Помимо этого, в ходе беседы стороны затронули тему зерновой сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил повышение ключевой ставки

    Раскрыты траты немецкого правительства на внешность Меркель

    Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после серьезного ДТП. Что известно о ее здоровье?

    Описаны последствия введения субсидий для семей на аренду жилья

    Россиянин показал трем маленьким девочкам интимное видео и попал под следствие

    Ким Кардашьян рассказала о серьезной травме

    Microsoft выпустит приставку без дисковода

    Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в России

    Рыбак на каяке случайно поймал на удочку акулу-людоеда

    Семья осталась без отпуска за 800 тысяч рублей из-за дефекта в паспорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости