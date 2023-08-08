Президент Путин обсудил с главой ЮАР Рамафосой подготовку к саммиту БРИКС

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», — рассказали в Кремле.

Ранее Путин обсудил в телефонном разговоре украинский конфликт с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о визите Путина в Анкару. Помимо этого, в ходе беседы стороны затронули тему зерновой сделки.