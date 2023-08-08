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23:25, 8 августа 2023Россия

В России предсказали превращение Европы в бледную тень из-за затрат на газ

Сенатор Пушков заявил, что Европа превратится в бледную тень из-за затрат на газ
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале предсказал, что Европа превратится из центра экономической мощи превратится в бледную тень прошлой себя из-за высоких затрат на газ.

Сенатор отметил, что европейские страны могут справиться с подорожанием ресурсов, однако расходы не разумны и не рациональны.

«Европа своей иррациональной политикой "большого разрыва" с Россией наносит мощный удар по конкурентоспособности своей экономики», — заявил Пушков.

По словам сенатора, если Европа поддержит США в конфликте с Китаем, то в итоге утратит китайский рынок, китайские минералы и китайские инвестиции.

Он добавил, что в этом случае Европейскому союзу останется только провести еще одну волну расширения и принять в свой состав Украину, чтобы «надломиться под грузом невыполнимых обязательств» и подписать себе приговор.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) предупредили, что Европа успешно пройдет отопительный сезон с отсутствием импорта из России в том случае, если грядущая зима не будет экстремально холодной, а поставщики сжиженного газа будут стабильно выполнять контрактные обязательства. Если морозы будут сильными, у региона могут возникнуть проблемы: газ в ЕС сильно подорожает, а стабильность поставок окажется под угрозой.

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    Марина Совина
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