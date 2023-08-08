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18:23, 8 августа 2023Среда обитания

Путин пообещал продолжить развитие программ льготной ипотеки

Президент Путин пообещал продолжить развитие программ льготной ипотеки в России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти продолжат развивать программы льготной ипотеки. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию строительной отрасли, сообщает ТАСС.

Путин отметил «рекордный урожай» жилищного строительства в стране. Он указал, что во многом такая динамика связана с ипотекой. Президент напомнил, что в России действуют семейная, льготная, дальневосточная ипотека, а также специальная программа жилищных кредитов для специалистов из сферы IT.

«Будем работать, будем продолжать. Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, — это качество заемщиков», — указал Путин.

Он добавил, что у некоторых россиян на обслуживание ипотеки уходит 80 процентов расходов, и призвал внимательно отслеживать ситуацию в таких случаях. «Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», — заключил президент.

Ранее Путин заявил, что за 2023 год программа льготной ипотеки позволила улучшить жилищные условия 400 тысячам российских семей. Такая динамика была отмечена за семь месяцев.

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    Полина Матюхина
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