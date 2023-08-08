Белорусская армия начала учения у границы с Польшей

Армия Белоруссии начала приближенные к реальному бою учения у границы с Польшей

Войска Западного оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Белоруссии начали командно-штабные учения в условиях максимально приближенных к боевым, сообщило белорусское Министерство обороны в Telegram.

«На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий», — также указывается в публикации.

Полигон находится на западе республики, рядом с польской границей. В учениях приняла участие 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада.

Ранее заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку бойцов были внесены коррективы с учетом опыта СВО на Украине.