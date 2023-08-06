В Белоруссии заявили о подготовке бойцов с учетом опыта СВО

Замкомандующего ВС Белоруссии заявил о подготовке бойцов с учетом опыта СВО

Заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку бойцов были внесены коррективы с учетом опыта СВО на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ, пишет РИА Новости.

По его словам, Белоруссия постоянно анализирует ход проведения Россией специальной военной операции. «Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учетом этого мы строим свою боевую подготовку», — сказал он.

Лукашевич подчеркнул, что в подразделения сил спецопераций постоянно поступают новые образцы техники, оружия, снаряжения. Он отметил, что Минск начал уделять внимание развитию беспилотной летательной авиации.

Ранее сообщалось, что армия США учтет опыт специальной военной операции и обновит стратегию использования артиллерии. По словам генерала Джеймса Рейни, украинский опыт поможет США действовать в потенциальных конфликтах будущего, в частности, в Тихоокеанском регионе.