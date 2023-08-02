Армия США учтет опыт СВО и обновит стратегию использования артиллерии

Генерал Рейни: армия США учтет СВО и обновит стратегию использования артиллерии

Армия США учтет опыт специальной военной операции (СВО) и обновит стратегию использования артиллерии. Об этом со ссылкой на генерала Джеймса Рейни сообщает Defense News.

По его словам, украинский опыт поможет США действовать в потенциальных конфликтах будущего, в частности, в Тихоокеанском регионе. Согласно Рейни, новая стратегия будет определять возможности как уже имеющихся, так и создаваемых артиллерийских систем.

Так, в будущем армия США должна получить роботизированные системы загрузки боеприпасов и артиллерийские системы увеличенной дальности. Кроме того, специалистам придется решить проблему чрезмерного износа ствола орудия после относительно небольшого количества совершенных выстрелов.

Также за счет корректировки используемых материалов и конструкций ствола и снарядов военные ожидают повысить скорострельность орудий.

В июле военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российское самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» отличается от машин на гусеничном шасси лучшей маневренностью, а его скорострельность составляет около десяти выстрелов в минуту.