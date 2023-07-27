Названы преимущества российского орудия «Мальва»

Военный эксперт Дандыкин: орудие «Мальва» отличается высокой скорострельностью

Российское самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С43 «Мальва» отличается от машин на гусеничном шасси лучшей маневренностью, а его скорострельность составляет около десяти выстрелов в минуту. О преимуществах машины рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Колесная база для артиллерийской установки — выше скорость, лучше маневренность, что очень важно. Думаю, что такая разновидность не помешает, пригодится и в обороне, и в наступлении. Скорострельность у "Мальвы" очень высокая, около десяти выстрелов в минуту. Чем быстрее отстрелялся, тем быстрее сменил позицию, что очень важно, учитывая использование противником разведывательных БПЛА и радаров контрбатарейной борьбы», — сказал эксперт.

Он также предположил, что «Мальва» пройдет обкатку в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в июле стало известно, что САО «Мальва» прошло государственные испытания и готовится к отправке в войска.

В этом же месяце военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что «Мальва» дешевле в эксплуатации, чем артиллерия на гусеничном шасси. Дальность стрельбы САО обычными снарядами составляет 25 километров.