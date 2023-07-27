Cамоходное орудие «Мальва» подготовили к поставкам в войска

ТАСС: «Ростех» анонсировал поставки самоходного артиллерийского орудия «Мальва» в войска

Госкорпорация «Ростех» анонсировала поставки самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» российским войскам. Об этом сообщает ТАСС.

Представители организации отметили, что новое самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном шасси 2С43 «Мальва» прошло государственные испытания и в данный момент готовится к отправке в войска.

«Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы», — отметил директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. По словам Оздоева, скорострельность «Мальвы» составляет более семи выстрелов в минуту, боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.

В середине мая гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов сообщил о завершении госиспытаний САО 2С43 «Мальва». Руководитель УВЗ также охарактеризовал «Мальву» как лучшую машину.