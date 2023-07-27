Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 27 июля 2023Наука и техника

Cамоходное орудие «Мальва» подготовили к поставкам в войска

ТАСС: «Ростех» анонсировал поставки самоходного артиллерийского орудия «Мальва» в войска

Фото: Минобороны России

Госкорпорация «Ростех» анонсировала поставки самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» российским войскам. Об этом сообщает ТАСС.

Представители организации отметили, что новое самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном шасси 2С43 «Мальва» прошло государственные испытания и в данный момент готовится к отправке в войска.

«Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы», — отметил директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. По словам Оздоева, скорострельность «Мальвы» составляет более семи выстрелов в минуту, боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.

В середине мая гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов сообщил о завершении госиспытаний САО 2С43 «Мальва». Руководитель УВЗ также охарактеризовал «Мальву» как лучшую машину.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали заявление Путина

    Хью Джекман поделился своей программой тренировок для роли Росомахи

    Легионер «Локомотива» рассказал о пользе русского мата

    Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали о матери и сестре

    Бастрыкин поручил возбудить дело против пристававшего к подросткам врача

    Стало известно о потере Украиной почти пятой части снаряжения НАТО

    Названы последствия запрета на поставки рыбы в Россию

    Украине предрекли судьбу Сирии

    В Кремле оценили работу Госдумы

    Илона Маска заметили в роскошном отеле с бывшей возлюбленной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости