В России завершили госиспытания самоходного орудия «Мальва»
Государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) на колесном шасси 2С43 «Мальва» завершены. Орудие подтвердило заявленные характеристики. Об этом генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов сообщил ТАСС на выставке MILEX-2023.
«Да, "Мальва" должна уже скоро поступать. Все в порядке с "Мальвой", она уже все подтвердила», — сказал он, отвечая на вопрос о том, прошло ли САО госиспытания.
Попов также охарактеризовал «Мальву» как «лучшую машину».
САО «Мальва» с открытой установкой артиллерийской части получила автомобильное шасси с колесной формулой 8х8. Дальность стрельбы орудия калибра 152 миллиметра составляет 24,5 километра.
В апреле временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский сообщил, что госиспытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году.
В декабре 2022 года военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что в ходе специальной военной операции лучше всего себя показала российская 203-миллиметровая САУ «Малка».