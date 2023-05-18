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20:32, 18 мая 2023Наука и техника

В России завершили госиспытания самоходного орудия «Мальва»

Гендиректор УВЗ Потапов сообщил о завершении госиспытаний САО 2С43 «Мальва»

Фото: Mil.ru / Wikimedia Commons

Государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) на колесном шасси 2С43 «Мальва» завершены. Орудие подтвердило заявленные характеристики. Об этом генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов сообщил ТАСС на выставке MILEX-2023.

«Да, "Мальва" должна уже скоро поступать. Все в порядке с "Мальвой", она уже все подтвердила», — сказал он, отвечая на вопрос о том, прошло ли САО госиспытания.

Попов также охарактеризовал «Мальву» как «лучшую машину».

САО «Мальва» с открытой установкой артиллерийской части получила автомобильное шасси с колесной формулой 8х8. Дальность стрельбы орудия калибра 152 миллиметра составляет 24,5 километра.

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В апреле временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский сообщил, что госиспытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году.

В декабре 2022 года военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что в ходе специальной военной операции лучше всего себя показала российская 203-миллиметровая САУ «Малка».

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Даниил Иринин
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