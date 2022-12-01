В России назвали лучшую САУ спецоперации

Эксперт Мураховский: в ходе СВО лучше всего себя показала САУ «Малка»

В ходе специальной военной операции (СВО) лучше всего себя показала российская 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка». Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

Специалист назвал недостаток данной пушки. «Но у нее, к сожалению, до сих пор нет управляемых снарядов. Ими можно было бы высокоточно поражать цели на дальности порядка 50 километров», — сказал эксперт.

По его словам, в ходе СВО прекрасно показали себя реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», которые «точно работают по координатам». «Хорошо действуют в СВО и самоходные "Мста-С", производство которых сейчас увеличено», — уточнил специалист.

По его мнению, российская армия могла бы существенно повысить эффективность контрбатарейной борьбы. «Для этого надо дать "Малке" высокоточные снаряды и обеспечить рост производства корректируемых боеприпасов для "Торнадо-С"», — сказал эксперт.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу в рамках СВО предложил применять перспективные вооружения.