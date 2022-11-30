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13:52, 30 ноября 2022Россия

Шойгу предложил применять перспективные вооружения в рамках СВО

Глава Минобороны Шойгу предложил применять перспективные вооружения в рамках СВО

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В рамках специальной военной операции (СВО) нужно применять перспективные системы вооружения. С таким предложением выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — указал он в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Кроме того, министр обороны рассказал, что российские Вооруженные силы тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. Прежде всего речь идет о разведывательно-ударных огневых комплексах.

Ранее президент России Владимир Путин призвал учитывать опыт противодействия современному западному оружию в ходе СВО, чтобы улучшить качество отечественной оборонной продукции. Он также отметил необходимость поощрять конкуренцию между российскими предприятиями.

Помимо прочего, глава государства поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для российской армии. Он подчеркнул, что ключевой задачей является полное обеспечение потребностей Вооруженных сил России.

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Алина Гончарова
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