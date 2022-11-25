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23:39, 25 ноября 2022Россия

Путин призвал учесть опыт противодействия западному оружию

Путин заявил о необходимости учитывать опыт противодействия современному западному оружию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 15-летия «Ростеха» выступил с призывом учитывать опыт противодействия современному западному оружию в ходе специальной военной операции (СВО) для того, чтобы улучшить качество отечественной оборонной продукции, сообщает ТАСС.

«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, — это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надежности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения», — заявил он.

Глава государства отметил необходимость поощрять конкуренцию между российскими предприятиями и создавать лучшие образцы военной техники, основываясь на тех, которые хорошо показывают себя в настоящее время.

Ранее Путин рассказал, что ждет от «Ростеха» прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике. Президент призвал работать по всем основным перспективным направлениям, «обеспечивающим технологический суверенитет России».

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Марина Совина
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