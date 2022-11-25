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23:22, 25 ноября 2022Россия

Путин призвал к прорывам в высокотехнологичных областях

Путин призвал «Ростех» обеспечить технологический суверенитет России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что ждет от «Ростеха» прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, необходимо не только продолжить работу, но и делать это более активно. «С момента своего создания "Ростех" отвечал за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения», — подчеркнул он.

Президент призвал работать по всем основным перспективным направлениям, «обеспечивающим технологический суверенитет России». «Безусловно, жду от "Ростеха" прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование сетей связи пятого поколения», — перечислил он.

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Марина Совина
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