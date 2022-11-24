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15:56, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

Путин предостерег от «цифрового хаоса»

Путин заявил, что для цифровизации любой сферы в ней нужно сначала навести порядок

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», предостерег от «цифрового хаоса». Его слова передает ТАСС.

Глава государства заявил, что для цифровизации любой сферы и применения технологий искусственного интеллекта в ней нужно сначала навести порядок. В противном случае «получится цифровой хаос», предупредил Путин.

Также президент сообщил, что Россия входит в десятку лучших стран в мире по цифровизации государственных услуг. По его словам, в тройке лидеров в этой области находятся Бразилия, Саудовская Аравия и Южная Корея. «Все это наши хорошие партнеры, а кого-то из них мы можем назвать и нашими ближайшими партнерами», — добавил Путин.

Президент также поблагодарил тех, кто продвигает технологическую повестку в России, «задавая важный для будущего страны вектор». Среди них Путин, в частности, назвал Минцифры и Сбер.

Кроме того, во время выступления глава государства заявил, что России надо наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. Как уточнил Путин, достижения в области искусственного интеллекта во многом будут определять, какое место в дальнейшем страна будет занимать в мире.

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Евгения Наумова
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