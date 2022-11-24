Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин заявил, что России надо наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.
Во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ) президент РФ призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. «По некоторым направлениям в этой области мы идем на шаг впереди некоторых других стран. И нам нужно обязательно наращивать наши усилия», — подчеркнул Путин.
По словам президента, достижения в области искусственного интеллекта во многом будут определять, какое место в дальнейшем Россия будет занимать в мире. «Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное», — заметил Владимир Путин.
Кроме того, президент России поручил создать новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники с мерами господдержки этих разработок.
Также президент поблагодарил специалистов, работающих в сфере ИИ. «Пользуясь возможностью, хотел бы сказать огромное спасибо отечественным исследователям, которые не так давно начали свой путь в науке, но уже формируют технологический потенциал нашей страны», — отметил Путин.
Во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Владимир Путин заявил, что для цифровизации любой сферы сначала нужно навести порядок в ней. В противном случае, «если оцифровать хаос, то получится цифровой хаос», предупредил президент.