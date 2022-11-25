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23:27, 25 ноября 2022Россия

Путин поставил задачу увеличить производство продукции для армии России

Президент Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 15-летию корпорации «Ростех», поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для российской армии. Его слова приводит РИА Новости.

«Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что ключевой задачей является полное обеспечение потребностей Вооруженных сил России, в первую очередь частей и подразделений, которые участвуют в специальной военной операции.

Ранее президент России заявил, что в стране не меняют планы развития экономики и социальной сферы, несмотря на проведение спецоперации. Он указал на необходимость вместе решать проблемы.

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Марина Совина
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