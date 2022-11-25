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20:45, 25 ноября 2022Россия

Путин заявил о неизменности планов по развитию экономики из-за спецоперации

Путин заявил, что планы развития экономики и соцсферы не меняются, несмотря на СВО

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не меняют планы развития экономики и социальной сферы, несмотря на военную спецоперацию (СВО), и указал на необходимость вместе решать проблемы. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что у властей «огромные планы» по развитию в экономической и социальной сферах, а также по национальным проектам. «Но они могут быть реализованы, если мы будем так же вместе с вами решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят», — добавил он во время встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.

Также на этой встрече Путин поднял вопрос о гендерной политике в странах Запада. Президент отметил, что на Западе гендеры «десятками измеряют» и якобы стерлись классические понятия мамы и папы.

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Антон Похиляк
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