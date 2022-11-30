Шойгу заявил о тестировании в СВО новых способов применения артиллерии

Шойгу: ВС РФ тестируют в СВО новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. Об этом в среду, 30 ноября, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о разведывательно-ударных огневых комплексах, включающих беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения. «Эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения», — сказал министр.

Ранее в Минобороны подчеркивали, что применение в ходе спецоперации ракетных, реактивных и артиллерийских формирований в виде разведывательно-ударных комплексов обеспечивает поражение целей в режиме реального времени.

25 ноября российское оборонное ведомство показало на видео, как многоцелевые истребители Су-35С уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО.

