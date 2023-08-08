В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 24 рейса

В трех московских аэропортах во вторник, 8 августа, произошла массовая отмена и задержка рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 24 самолета не вылетели по плану.

Так, во Внуково отменились вылеты шести воздушных судов, в Домодедово — десять рейсов задержано и четыре отменено. В Шереметьево тем временем перенесли четыре авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее стало известно, что пассажиры United Airlines просидели в самолете на жаре семь часов, но так и не смогли улететь. По словам одной из пассажирок, им не предложили воду или еду, а бортпроводники не отвечали на вопросы путешественников.