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10:48, 8 августа 2023Силовые структуры

Россиянин избил полицейского и получил два года колонии

Суд в Ульяновске приговорил к двум годам мужчину за избиение полицейского

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Ульяновске суд приговорил к одному году и девяти месяцем лишения свободы 33-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 12 марта пьяный фигурант около дома на проезде Менделеева оскорбил правоохранителя и избил руками и ногами по телу.

Ранее стало известно, что мужчина покусал за ноги российских полицейских и получил четыре года колонии.

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    Екатерина Власова
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